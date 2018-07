Keri Russell hará parte del reparto de ‘Star Wars: Episodio IX’

Keri Russell, famosa por sus papeles en las series "Felicity" y "The Americans," ha finalizado negociaciones con Lucasfilm y se sumará al reparto de ‘Star Wars: Episodio IX.’ Sin embargo, aún no se sabe qué papel desempeñará en la misma aunque si se sabe qué hará parte de escenas de acción y batalla dentro de la misma.

El rodaje de la película iniciará a finales del presente mes (julio del 2018,) será estrenada en diciembre del 2019, y será el cierre la tercera trilogía de "Star Wars", después de las conocidas "Star Wars: The Force Awakens", dirigida por Abrams, y "Star Wars: The Last Jedi", dirigida por Rian Johnson.