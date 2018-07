Así luce Fanny Lu sin maquillaje

Completamente al natural, en una imagen tomada en una ciudad de Bélgica donde recordaba a su pequeña hija Valentina, quien nació de la relación que tuvo con el empresario Juan Carlos Madriñan, del cual también nació el otro hijo de Fanny Lu de nombre Mateo.

Dicho matrimonio terminó en el año 2011, luego que 12 años de unión entre la cantante y el controvertido empresario, que en alguna ocasión lo vincularon con el cartel de Cali, investigaciones que no dieron los frutos esperados por las autoridades.

Los halagos en las redes sociales tanto para la madre como para la hija no se hicieron esperar, hablando en una primera instancia sobre el parecido entre las dos, y segundo y no menos importante sobre la belleza que oculta detrás del maquillaje, y le piden que no vuelve a usar este tipo de productos ya que no tiene necesidad.