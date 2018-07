Los Twenty One Pilots están de regreso con “Jumpsuit” y “Nico And The Niners.”

Los Twenty One Pilots están de regreso hoy (11 de julio) con dos nuevas canciones, "Jumpsuit" y "Nico And The Niners". El primero es el primer sencillo del próximo LP de la banda que se titulará "Trench" y que será lanzado el próximo 5 de octubre.

Su nuevo sencillo habla acerca de una ciudad mitológica, y presenta una metáfora al parecer relacionada conla depresión de Tyler Joseph, su vocalista.

La agrupación además ha anunciado una gira que va de la mano de este nuevo lanzamiento y se realizará de octubre del 2018 a marzo del 2019, su nombre será Bandito Tour y pasará por Norte América, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Vea el video para "Jumpsuit" y escuche "Nico And The Niners" a continuación: