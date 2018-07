Escuche ‘God Is A Woman,’ nueva canción de Ariana Grande.

Ariana Grande ha lanzado una nueva canción titulada ‘God Is A Woman’,el último sencillo que presenta de su álbum ‘Sweetener’ sucediendo a ‘The Light Is Coming’ junto a Nicki Minaj, y la famosa ‘No Tears Left To Cry’.

‘Sweetener’ será lanzado el próximo 17 de agosto y aunque aún no se conoce su tracklist, los fans están convencidos de que la joven artista tiene ya una colaboración con Madonna por la siguiente publicación con la artista (el emoticón del Golden Gate ha significado en ocasiones previas nueva música).

Escuche 'God Is A Woman' a continuación: