¿Qué pasó con la colaboración entre Selena Gómez y Maluma? Esta es la explicación de los artistas.

Hace unos meses comenzaron a darse rumores sobre una posible colaboración musical entre Selena Gómez y Maluma; ambos artistas empezaron a seguirse en redes sociales y el artista colombiano comentó, en una entrevista a E! News que hubo conversaciones con el equipo de la cantante para realizarla.

Sin embargo, todo quedó en frío de un momento a otro. Las explicaciones que dieron los artistas nos alejan un poco de la esperanza, pero no cierran completamente las puertas.

Maluma:

Selena Gómez:

"Me encantaría pero no sé. Las mujeres son muy importantes para mí. Tengo que decir que no importa lo que haga, pero me aseguraré de que las mujeres sean bien tratadas."