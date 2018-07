Taylor Swift se queda atrapada (de nuevo) sobre un escenario volador

Después de cinco giras mundiales y cientos de conciertos ofrecidos, la cantante Taylor Swift sabe muy bien que, por mucho que se prepare con antelación, siempre puede surgir un contratiempo de última hora en pleno espectáculo, y eso es justo lo que le sucedió este sábado durante el recital que ofreció en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

En cada uno de los shows que ha ofrecido en su actual tour 'Reputation' la estrella ha sobrevolado el escenario principal en una pequeña jaula recubierta de cristales brillantes que la transportaba hasta una segunda plataforma más pequeña sobre la que continuaba cantando, pero este fin de semana el mecanismo se atascó dejando a la de Nashville atrapada a varios metros de altura mientras interpretaba su tema 'Delicate'.

"Estoy casi segura de que me he quedado atascada aquí arriba, aunque por lo menos tengo una buena vista", aseguró Taylor a su público sin perder el sentido del humor. "Básicamente lo que va a pasar ahora es que me voy a calmar y a esperar hasta que me digan qué va a suceder a continuación", les informó.