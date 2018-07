Imagine Dragons estrena su nuevo sencillo 'Natural'

Los ganadroes del GRAMMY, Imagine Dragons, lanzaron su más reciente sencillo llamado 'Natural'. La canción será presentada en el programa 'Jimmy Kimmel Live!' el próximo 19 de julio y ha sido seleccionada como el himno de la temporada de fútbol de importante canal deportivo.

“Vivir en un mundo tan competitivo saca lo peor de ti y otras veces lo mejor”, comenta el vocalista de la banda, Dan Reynolds. “Sería mentira si les dijera que no he sido algo escéptico sobre algunas cosas a lo largo de esta última década de mi vida. A pesar de esto, considero que cuando realmente aprendes a amarte, lo que los demás opinen o digan no importa. ‘Natural’ habla sobre encontrarte y sobre estar preparado para enfrentar cualquier adversidad que se presente”.

El tercer álbum de estudio ‘Evolve’ ha alcanzado la certificación de doble platino a tan sólo un año desde su estreno el pasado junio del 2017. ‘Evolve’ pasó 55 semanas en el chart de Billboard Top 200 Álbumes, en el cual se posicionó en el #17, el álbum es actualmente el #12 en Spotify en todo el mundo con más de 36 millones de oyentes mensuales. Imagine Dragons se encuentran con su gira mundial ‘Evolve World Tour’.