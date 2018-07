Merca 2.0 ha dado a conocer un listado de las cinco canciones en inglés más exitosas en la radio mundial en el último año, curado por datos de Nielsen global.

Conoce las cinco posiciones, a continuación.

5: Zedd ft. Maren Morris, Grey - 'The Middle' 4: Camila Cabello ft. Young Thug - 'Havana' 3: Bruno Mars - ft. Cardi B - 'Finesse' 2. Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line - 'Meant to Be' 1: Ed Sheeran - 'Perfect':