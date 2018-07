Zedd estrena sencillo junto a Elley Duhé: "Happy Now."

Zedd presenta su nuevo sencillo titulado “Happy Now” ft. Elley Duhé después del éxito rotundo de 'The Middle'; el mismo presenta sonidos orgánicos (cuenta con guitarras y pianos acústicos que sorprenden a sus fanáticos) y hará parte de su tercer álbum de estudio del que no tenemos título aún, pero que ha presentado otros sencillos como “Stay“ ft. Alessia Cara y “Get Low“ ft. Liam Payne.

El nuevo track habla acerca de una ruptura, con la pregunta: "Estás feliz ahora?" refiriéndose a la decisión de terminar.

En una entrevista con Zane Lowe para Beats 1, el artista comentó lo siguiente sobre su colaboración con Elley Duhé: