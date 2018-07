Troye Sivan y Ariana Grande estrenan video para ‘Dance to This.’

Troye Sivan ha dado a conocer el video oficial de ‘Dance To This,’ su nueva colaboración junto a Ariana Grande.

El videoclip fue dirigido por Bardia Zeinali quien había trabajado con Sivan previamente en el video de 'Bloom' (el track que le dará nombre a su segundo álbum de estudio.)

‘Dance To This’ alcanzó el primer lugar de los charts de iTunes en 21 países desde su estreno, y fue el #1 mundialmente en tendencias en Twitter. Contó además con cinco millones de reproducciones en las primeras 48 horas desde su estreno, y actualmente supera los 50 millones.

"Dance to This' habla sobre el momento en el que sientes que ya has ido a suficientes fiestas o eventos, y prefieres quedarte en casa a cocinar o preparar la cena; y ese plan parece mucho mejor.”- Troye Sivan.

Del álbum 'Bloom' ya conocemos los sencillos para ‘My My My!’, ‘The Good Side’, ‘Bloom’ y ‘Dance To This’, y será estrenado el próximo 31 de agosto.

Mira el video a continuación: