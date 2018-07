Shakira confirma si está embarazada o no

Después de que se compartieran varias imágenes donde, al parecer, Shakira lucía en estado de embarazo, ella misma aclaró el rumor y dejó todo claro.

En camino al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, la colombiana fue abordada por fanáticos y algunos medios de comunicación locales. Entre las personas que la rodeaban, una le preguntó "¿Estás embarazada?", a lo que Shakira respondió "No".

Pero, de forma divertida, Shakira terminó de aclarar todo:

¿Por qué me preguntas si estoy embarazada? ¿Estaba gordita anoche? ¿Se me ve pancita? Debe ser todo lo que comí, deben ser las arepas asadas que me comí