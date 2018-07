Mira 'Mama Look At Me Now' el nuevo video de Galantis.

Galantis ha dado a conocer un nuevo video en el que celebran su fortuna y hablan acerca de convertir una niñez infortunada en una vida envidiable de adulto; el mismo se titula "Mama Look At Me Now" y cuenta con material audiovisual de su vida en tour.

El video está animado con coloridos efectos que lo hacen aún más alegre, míralo a continuación;