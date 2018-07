James Bay presenta el video para 'Just For Tonight.'

James Bay está en un año de cambios; a principios de este 2018, el artista sorprendía con un peculiar cambio de estilo en el que destaca su corte e pelo y en su sonido musical con sencillos como 'Wild Love', 'Pink Lemonade', 'Us', 'Slide' y ahora con 'Just for Tonight'.

Su más reciente sencillo que cuenta con la fuerte influencia de Bruce Springsteen y hace parte de su más reciente álbum de estudio 'Electric Light'.

El clip que recopila algunos de los mejores momentos en vivo de su carrera, a continuación: