La artista, que ha presentado canciones casi que semanalmente (como ‘5 In the Morning’, 'No Angel' o ‘Focus’), llega con un track más que, a pesar de ser conocido desde el 2015 en vivo, presenta por primera vez su versión oficial de estudio; se titula ‘Girls Night Out’ y es rico en sonidos noventeros.

Escúchala a continuación: