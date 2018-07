Cardi B cancela su gira con Bruno Mars

La rapera Cardi B se ha visto obligada a renunciar ante lo evidente: que los cuidados de su recién nacida Kulture, sumados a la incertidumbre generada por el último encontronazo con la justicia de su marido Offset, desaconsejaban que se embarcara en un proyecto de tal envergadura como la gira de Bruno Mars, a quien tenía previsto acompañar como telonera en los próximos meses.

"He decidido no sumarme a Bruno este otoño" Cardi B

"Creía que tras a dar a luz a mi hija seis semanas serían suficientes para recuperarme mental y físicamente. También estaba convencida de que podría llevármela conmigo, pero ahora me doy cuenta de que subestimé todo esto de ser madre" ha anunciado a través de un comunicado escrito por y para sus fans.

En cuestión de minutos, Bruno Mars respondió: "Lo más importante es tu salud y la de tu familia. Sé que los fans lo comprenderán. Estás haciendo lo correcto, no me cabe duda. También sé que compartiremos escenario cuando sea el momento adecuado. Te queremos, Cardi, y tocaremos 'Bodak Yellow' cada noche en tu honor. Por favor, dale un abrazo a tu pequeña de parte de todo el equipo de The 24K Magic Tour. Con amor, Bruno".