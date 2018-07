Esta es la enfermedad que podría cambiar la apariencia de Alejandra Azcarate.

La actriz, presentadora, periodista y humorista, Alejandra Azcarate, sufre de vitiligio y fue diagnosticada desde hace año y medio. La extraña condición médica es un problema degenerativo de la piel, que surge cuando los melanocitos (células que se encargan de darle pigmento a la piel) van muriendo; esto ocasiona una falta de producción de melanina (que da el tono a la dermis) y, por ende, manchas o áreas de la piel que pierden pigmentación (lo que causa manchas blancas en la cara y distintas zonas del cuerpo).

La enfermedad tiene tratamiento pero no tiene cura definitiva, hecho que logró a afectar a Azcarate, sin embargo, comenta que después de investigar y aprender mucho sobre esta condición, aprendió a lidiar con ella, no dejarse acomplejar y hasta verle la gracia, ya que podría llegar a parecer un dalmata en algún momento, pero al fin y al cabo es algo que no la va a matar.