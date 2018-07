Nick Jonas y Priyanka Chopra se comprometieron.

La información la dio a conocer la revista People que asegura, sin tener fuentes confirmadas, que Nick Jonas aprovechó el cumpleaños #36 de la actriz en Londres para hacerle la propuesta a la ganadora de Miss Mundo en el año 2.000.

Según la revista, el cantante pidió cerrar la tienda Tiffany's en Nueva York para comprar el anillo de compromiso. Ningún representante de los artistas confirmó la noticia, sin embargo, el director de 'Bharat' Ali Abbas Zafar anunció que la actriz se retiraba de la producción mediante Twitter:

"Ella nos anunció su decisión justo a tiempo y estamos muy felices por ella" - Zafar.

En la misma hizo uso de la frase "in the Nick of time" pero con la mayúscula en la "N" haciendo referencia a Nick.