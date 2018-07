Sofía Reyes arrasa en España en LOS40 Summer Live Festival

Después de una exitosa actuación con ‘1, 2, 3’ en los Premios Juventud junto a Jason Derulo y De La Ghetto, Sofía Reyes arrasó en España en el festival de 'LOS40 Summer Live' llevado a cabo en Murcia, Alicante y Valencia. El festival contó con la presencia de cientos de miles de personas y Sofía Reyes compartió el escenario con el cantautor español Álvaro Soler y la banda colombiana, Piso 21.

Sofía cosecha varios discos de oros gracias a ‘1, 2, 3’. En España consiguió disco de oro y platino y suena en todo el país gracias a LOS40 España.

Esta semana, la nominada a los Kids Choice Awards Mexico del 2018, se sumó a la campaña de Billboard y W Hotels: Next Up: New Artist. El programa que comenzó con una actuación íntima en Bogotá, Colombia este pasado 24 de julio y contó con la participación de artistas aclamados como Bebe Rexha entre otros.

Pero la semana de Sofía no se terminó aquí, mientras estaba en Colombia, la estrella del pop latina recibió su certificación de disco de oro. "1,2,3" definitivamente se ha vuelto un gran éxito internacional, recibiendo certificaciones de discos de oro y platino en 6 países adicionales.