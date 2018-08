Camila anunció su próxima colaboración junto a Bazzi

Bazzi hará junto a Camila Cabello el remix de su canción “Beautiful”, single que hace parte del álbum debut del cantante llamado “Cosmic” publicado en el mes de abril.

Por medio de su twitter la ex integrante de Fifth Harmony anunció con una obra de arte que estará acompañando a Bazzi. Recordemos que el cantante ha sido el telonero de Camila en sus show del “Never Be The Same Your”.

El remix de la canción será publicado este jueves 2 de agosto.