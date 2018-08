"Seguiré luchando" Demi Lovato

Tras ser hospitalizada por una sobredosis, Demi Lovato ha vuelto y le ha enviado un mensaje de tranquilidad a sus fans. Aunque varios medios habían dado comunicaciones sobre la cantante, nada era oficial.

Demi compartió un comunciado en su cuenta de Instagram.

Acá la traducción completa:

"Siempre he sido transparente sobre mi camino con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he logrado.

Quiero agradecer a Dios por mantenerme bien y con vida. Con mis fans estoy por siempre agradecida por su amor y apoyo a lo largo de esta semana que pasó y aún más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar por este momento difícil.

Quiero agradecer a mi familia, mi equipo, y el personal de Cedars-Sinai, quienes han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría aquí escribiendo esta carta para todos ustedes.

Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en el camino hacia la recuperación. El amor que me han mostrado nunca será olvidado y no puedo esperar al día en que pueda decir que llegué al otro lado.

Seguiré luchando.

Demi"