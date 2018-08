Noticias de la música en #LOS40ONESHOT

Travis Scott presento su nuevo video “Stop Trying To Be Good” protagonizado por Kylie Jenner. "Hey There Delilah", la canción de la banda Plain Whites Ts se convertirá en una serie, donde se contara la historia detrás de la canción. Pink fue hospitalizada en Australia días antes del inicio de su gira mundial “Beautiful Trauma” por el momento sigue incapacitada y ya ha cancelado la 3 fecha de su Tour.