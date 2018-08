Daddy Yankee estrenará canción con Janet Jackson

Desde que 'Despacito' se convirtiera en un inesperado éxito que dio pie a un sinfín de versiones en otros idiomas, consiguió seducir al mismísimo Justin Bieber y relanzó la carrera de Luis Fonsi, Daddy Yankee se ha convertido en uno de los artistas más cotizados del momento: de Steve Aoki a las grandes promesas latinas estadounidenses como Becky G, todos quieren colaborar con él, en especial desde que el vídeo de su sencillo 'Dura' superara los mil millones de reproducciones en YouTube.

Su tirón ha llegado incluso a oídos de una estrella internacional como Janet Jackson, que le ha elegido para realizar su esperado regreso a la escena musical tras dos años de parón. El último single de la artista fue 'Dammn Baby', perteneciente a su décimoprimer álbum de estudio 'Unbreakable'. A partir de entonces la hermana del rey del pop ha salido de gira, pero sin publicar música inédita.

Ahora la espera ha llegado a su fin, ya que este viernes 17 de agosto se presenta su colaboración con Daddy Yankee, titulada 'Made For Now'. Se espera que el videoclip de la canción no tarde demasiado en ver la luz, ya que los dos artistas, que el pasado mes de mayo coincidieron en los Billboard Music Awards, fueron vistos juntos hace unas semanas rodando en Brooklyn, Nueva York, y en vista de la reputación que precede al portorriqueño, se espera que sea un proyecto audiovisual de grandes dimensiones.