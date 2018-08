Esto dijo Simon Cowell sobre el regreso de One Direction

Cuando One Direction anunció a principios de 2016 que se tomaría un descanso, dicho parón se anunció en todo momento como una situación temporal pese a que a nadie se le escapaba que esa era la misma excusa que ya habían utilizado muchas formaciones antes que ellos para separarse en la práctica sin confirmarlo oficialmente.

Desde entonces cada uno de sus miembros se ha pronunciado de forma diferente acerca del futuro de la banda: Niall Horan ha asegurado que su trayectoria en solitario es un capítulo intermedio, pero sin confirmar cuál será el próximo; Harry Styles, centrado en su carrera como actor tras lanzar su álbum debut, no quiere ni oír hablar de tema y opta por dar largas alegando que lo que tenga que ser, será; Louis Tomlinson también recurre a las generalidades para hablar de una posible reunión, aunque sí ha insinuado que alguno de sus compañeros podría aparecer por sorpresa cuando él ejerza de juez en la decimoquinta temporada del programa que les dio la fama.

Pese a la falta de información concreta, Simon Cowell, el responsable de descubrir el potencial de los cinco jovencitos (incluido Zayn Malik) que acababan de ser rechazados en las audiciones del concurso 'The X Factor' y convencerles para que se presentaran juntos en la categoría de grupos, se niega a aceptar que 1D sea ya historia.

"Creo que su legado es demasiado grande como para que no se reúnan en algún momento. Además, tienen un repertorio gigante. No me había dado cuenta de la cantidad de éxitos que han acumulado...", ha explicado el productor en declaraciones al portal ET Online para apostar por una alternativa intermedia: que se reencuentren para una reunión conmemorativa o algún tipo de especial.

Sus declaraciones siguen la misma línea que ya marcó Liam Payne hace unos meses cuando en una entrevista al portal alemán Promiflash le planteaban la pregunta de rigor: ¿Volvería a juntarse algún día la boy-band?

"Bueno, yo creo que sucederá en algún momento en un futuro lejano. Todos hemos hablado de ello y, ya sabes, el sueño sería organizar el espectáculo más fantástico posible; eso sería increíble. Ahora que todos hemos cosechado tanto éxito... resultaría muy importante para nosotros poder hacer un show así. Sería la única forma de conseguir que One Direction se volviera aún más grande", aseguraba.

En su caso, Simon Cowell considera que esa opción es más una certeza que una remota posibilidad: "Cuando vuelvan a reunirse será algo inmenso, será un evento de proporciones épicas. A ver, por ahora están dedicándose cada uno a lo suyo y les está yendo muy bien, pero tengo una corazonada y sé que llegará el momento. Lo sé, y me encantaría que así fuera", ha asegurado con confianza.