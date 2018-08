Muere Aretha Franklin, la reina del soul, a los 76 años

Tras casi dos semanas de gran preocupación en torno a su estado de salud, el cual se había deteriorado considerablemente a causa del cáncer de páncreas que padecía desde 2010 y de su avanzada edad (76), la legendaria Aretha Franklin ha muerto este jueves en su casa de Detroit (Michigan) y arropada por buena parte de sus seres queridos, como ha anunciado su representante, Gwendolyn Quinn, hace solo unos minutos.

A lo largo de estos días, sus familiares, amigos y numerosos rostros conocidos que mantenían una estrecha relación con la artista (el reverendo Jesse Jackson, el músico Stevie Wonders y el que fuera bajista de la intérprete durante los últimos treinta años, Ralphe Armstrong, entre muchos otros) han pasado por su domicilio para visitarla y trasladarle todo su cariño en unos momentos claramente difíciles para la reina del soul.

Pese a los ocho años que llevaba batallando contra su enfermedad y sobrellevando las consecuencias físicas y psicológicas que de ella se derivaban, la prestigiosa cantante (a quien la revista Rolling Stone nombró en 2013 la mejor voz de todos los tiempos) se resistió a retirarse por completo y, de hecho, el pasado mes de noviembre, justo después de ofrecer su último concierto en la gala benéfica de la fundación de Elton John, compartía abiertamente sus planes de publicar un disco más y de embarcarse en varios conciertos adicionales antes de jubilarse.

La extensa, prolífica y memorable trayectoria de la inolvidable vocalista, quien comenzó cantando en un coro de gospel en la década de los 60 y se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock en 1987, se ha visto respaldada a lo largo de todos estos años con 18 premios Grammy, múltiples homenajes, y, sobre todo, con el reconocimiento unánime de que tanto su figura como sus canciones ('Respect', 'I Say A Little Prayer' o 'Sisters Are Doin' It for Themselves, por poner solo unos ejemplos) han servido de referencia y fuente de inspiración para todos aquellos que han venido luchando contra la discriminación del colectivo afroameamericano y en defensa de los derechos de la mujer.