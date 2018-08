Liam Payne le da una nueva oportunidad al amor

Han pasado unas seis semanas desde que la pareja formada por Liam Payne y Cheryl Tweedy, padres de un niño de año y medio llamado Bear, anunciaran a través de sendos comunicados casi idénticos el fin de su convivencia en común y, por tanto, de la aparentemente envidiable historia de amor que habían protagonizado a lo largo de los dos últimos años.

Sin embargo, y después de que esta semana empezara a especularse con la posibilidad de que el exvocalista de One Direction hubiera conocido ya a varias candidatas para reocupar su corazón, entre la rica heredera y estrella de Instagram Maya Henry, parece que el intérprete británico ha encontrado de nuevo el amor o, al menos, alguien con el que vivir un agradable idilio de verano: la modelo de 20 años Cairo Dwek.

"No hay duda alguna de que Cairo y Liam son más que amigos. Se estaban besando apasionadamente y con sus manos alrededor de sus cuellos. No podían quitarse las manos el uno del otro", ha revelado una fuente al periódico The Sun sobre la escapada romántica de la que estarían disfrutando los dos enamorados estos días en Italia.

Según los mismos informantes, Liam y Cairo se habrían conocido hace algo más de un mes en un exclusivo club nocturno de Cannes (Francia) y, desde entonces, no habrían dejado de flirtear a través de las redes sociales y otros servicios de mensajería. Hasta ahora, sin embargo, no habían trascendido demasiados datos sobre los niveles de afecto y complicidad que parecen definir ya este romance estival.

"Iban caminando de la mano por los jardines del hotel y ella no tuvo reparo en posar su mano sobre las nalgas de él mientras este le abrazaba. Actuaban como si fueran pareja de toda la vida", ha explicado la citada fuente.