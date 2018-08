Actor de Jackass fue robado en Cartagena

El famoso actor estadounidense Bam Marguera, famoso por su actuación en Jackass, la famosa serie de MTV, fue atracado en la ciudad de Cartagena.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Bam confirmó el hecho. Tomó un taxi, solo, y al parecer dentro del vehículo ocurrió el lamentable suceso.

"Acabo de llegar a Cartagena solo. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta acá. Ellos no hablaban inglés y yo no hablo español. Entonces hicieron la traducción con su celular y me mostraron la frase que decía -vacía tu billetera- mientras me mostraron un arma. Entonces lo hice y me dejaron ir. Esto fue raro. Bienvenido a Colombia".

El actor se encontraba días anteriores en Cali y está en el país para participar en un evento.