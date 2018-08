Cardi B presume de escultural figura seis semanas después de dar a luz

Aunque la semana pasada dejó bien claro en medio de la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards que vuelve a encontrarse en plena forma (al menos para actuar en televisión), la rapera Cardi B ha querido presumir ahora ante sus seguidores de las redes sociales del estado más que óptimo en que se encuentra su voluptuosa anatomía pasadas seis semanas desde el nacimiento de su pequeña Kulture: todo un logro conseguido a base de actividad física y mucha fuerza de voluntad.

"Hago lo que me gusta, ¡y lo hago, lo hago y lo hago!", ha escrito la estrella de la música en la descripción de la imagen que ha publicado en su perfil de Instagram, en la que posa completamente desnuda y de espaldas para poner de manifiesto lo orgullosa que se siente de su físico y de la disciplina que saca a relucir a la hora de trabajarlo.

Por desgracia para aquellos que esperaban verla este mes de octubre ejerciendo de telonera en la gira mundial de Bruno Mars, ni siquiera los evidentes progresos que ha venido realizando a lo largo de estas últimas semanas le llevarán a cambiar de opinión después de anunciar su decisión de desmarcarse definitivamente del proyecto a finales de julio, ya que entre los muchos motivos esgrimidos para ello destacan aquellos ligados al bienestar de su primer retoño con el rapero Offset.

"Creo que subestimé todo esto de ser madre. No solo no me encuentro físicamente preparada para embarcarme en una experiencia tan intensa, sino que tampoco estoy lista para dejar a mi bebé atrás, sobre todo desde que mis médicos me dijeran que no es saludable para ella estar tanto tiempo en carretera", indicaba en su momento a través de Twitter.