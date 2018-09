Joe Jonas no supera su pasado como estrella juvenil

Hace ya bastante tiempo que a Joe Jonas ha dejado de presentársele como el antiguo cantante de los Jonas Brothers. En la actualidad se le conoce más por su faceta como líder de la banda DNCE, responsable del pegadizo sencillo 'Cake By The Ocean', o por su relación sentimental con la también famosa Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark en 'Juego de tronos'.

Irónicamente, a quien más le costó olvidar su pasado como estrella juvenil -con anillo de castidad incluido- o su estatus de ídolo para millones de adolescentes fue al propio Jonas, que hasta hace relativamente poco no pudo desprenderse de la costumbre de medir cada uno de sus pasos y declaraciones para preservar la imagen impoluta que había cultivado durante años.

"A veces resulta difícil romper con esa mentalidad, pero creo que se remonta incluso más atrás, a todos esos años trabajando con Disney y sintiendo que te habías convertido sin pretenderlo en un modelo a seguir. Eres demasiado joven para que te encasillen, y en el fondo se trata de la misma sensación que experimenté más adelante, cuando me consideraban un rompecorazones o algo por el estilo", confiesa en una entrevista a la revista NME.

Sin embargo, entrar a formar parte de DNCE consiguió que aprendiera a tomarse las cosas con más calma y sentido del humor, en especial porque en un principio muchos pensaron que el proyecto en sí era una especie de broma y, desde luego, nadie les auguraba un éxito tan arrollador con su primer sencillo.

"Pasar tiempo con los chicos ha resultado algo liberador, me ha permitido relajarme y divertirme. Antes sentía que tenía que ser perfecto y me castigaba cuando cometía algún error en un concierto, si se me olvidaba la letra de una canción o desafinaba en un solo. Ahora nos reímos juntos de esas cosas y lidiamos con ellas".