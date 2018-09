La mala memoria de Britney Spears vuelve a jugarle una mala pasada en pleno concierto

En las últimas semanas Britney Spears ha mantenido un ritmo de trabajo frenético para cumplir con todas las fechas del tramo europeo de su gira 'Piece of Me', que le ha llevado a visitar Inglaterra, Alemania, Irlanda, Francia, Noruega, Suecia y Bélgica antes de dar por concluida esa parte de su periplo y regresar a Estados Unidos para poner el broche de oro al tour con una serie de actuaciones en Austin, Texas, el próximo octubre.

Con una agenda tan repleta de viajes, resulta comprensible que en ocasiones la cantante olvide incluso dónde se encuentra, aunque ese tipo de lapsus resulten muy inconvenientes cuando se sube a un escenario. En su primer concierto en Inglaterra, concretamente en el marco del festival Brighton Pride, la princesa del pop ya protagonizó un momento de 'tierra trágame' cuando pareció desorientarse y tuvo que recurrir a uno de sus bailarines para que le recordara dónde estaba antes de poder dirigirse a los allí presentes para saludarles. En aquella ocasión solo le falló el micrófono, que recogió ese breve intercambio de palabras y permitió que lo escuchara el público, pero al menos todo quedó en una divertida anécdota.

Este lunes, sin embargo, no tuvo tanta suerte mientras actuaba en la ciudad costera de Blackpool. Con la emoción del momento, Britney no se paró a pensar dos veces antes de gritar: "¿Cómo os lo estáis pasando, Birmingham?". Evidentemente a la audiencia no le hizo ninguna gracia esa confusión y algunos incluso la castigaron con abucheos por su fallo. Como toda una profesional, ella decidió ignorarlos y seguir adelante como si nada tras corregir sus palabras añadiendo: "Quiero decir, Blackpool". Sin duda, sus fans más incondicionales no tardaron en perdonarla gracias al popurrí de sus éxitos más reconocibles con los que les deleitó a lo largo de la velada.