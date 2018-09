Así fueron los últimos momentos de Mac Miller

El mundo musical lamenta la partida temprana de Mac Miller, quien fue encontrado muerto este viernes cerca a su casa.

El rapero tuvo una relación con la cantante Ariana Grande, con la que habría terminado por su adicción a las drogas. En mayo, la cantante tuiteó "please take care of yourself" refiriéndose al problema de Mac.

Al parecer, el rapero murió por una sobredosis. En sus redes sociales, Mac Miller compartió sus últimos momentos con vida. Se encontraba en su casa, donde se ve una tornamesa y otros instrumentos musicales.

