Detalles de la polémica relación entre Ariana Grande y Mac Miller

La relación entre la cantante Ariana Grande y el rapero Mac Miller no fue la mejor. Alrededor del amorío hubo varios rumores.

Ariana decidió alejarse de Mac por varias razones. Primero porque el rapero tenía una fuerte adicción al alcohol. Segundo, en mayo del 2017 la cantante sufrió un atentado en Manchester, que la llevó a realizar muchos cambios en su vida.

A pesar que la cantante de 'No tears left to cry' aseguró que serían siendo amigos, la relación no terminó en buenos términos. Días antes de terminar la relación, Mac Miller chocó su auto contra un poste y al ser retenido se comprobó que iba borracho.

Grande le dejó un mensae "por favor cuídate". Tiempo después la cantante confirmó que estaba en una nueva relación junto al humorista Pete Davidson.

pls take care of yourself — Ariana Grande (@ArianaGrande) 17 de mayo de 2018

Mac Miller fue encontrado muerto este viernes cerca a su casa, por una aparente sobredosis.