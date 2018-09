Noticias de la música en #LOS40ONESHOT

Rod Stewart estrena su nuevo sencillo, “Look In Her Reyes”. Este es el segundo sencillo de su álbum, “Blood Red Roses” el cual se estrena este 28 de septiembre. La gira de Ozuna “Aura USA Tour 2018” rompió record de asistencia, al vender más de 18.170 boletos para una función en el American Airlines Arena en Miami. Después de 7 años, Kanye West y Jay- Z vuelven a trabajar juntos, esta vez para crear la secuela de “Watch The Throne”.