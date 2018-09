Zayn Malik se muda definitivamente con Gigi Hadid

Aunque la ruptura y posterior reconciliación que Zayn Malik y Gigi Hadid protagonizaron en cuestión de solo unos meses fueron claramente inesperadas y, por tanto, difícilmente predecibles incluso para los admiradores más acérrimos de la pareja, parece que los dos enamorados todavía guardaban un último as en la manga para volver a sorprender a la opinión pública antes de que terminara oficialmente el verano.

Y es que, como ha publicado ahora el diario británico The Sun, el que fuera vocalista de One Direction, quien ya residió un tiempo en Nueva York junto a la modelo durante su anterior tiempo juntos, no solo se estaría preparando ahora para volver a instalarse en la gran manzana junto a su chica, sino que habría optado además por vender su mansión de la campiña inglesa, ubicada en el condado de Hertfordshire, para demostrar a los suyos que el romance no podría ir más en serio.

"Vivir en Nueva York ha hecho de Zayn un hombre feliz, mucho más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Y cree que ya ha llegado la hora de vender su casa del Reino Unido para centrarse completamente en su vida de la costa este y en la historia de amor que vive con Gigi", ha revelado una fuente al mencionado periódico.