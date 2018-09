Black Eyed Peas anuncia nuevo álbum

Esta noticia llega con el estreno de su nuevo sencillo "BIG LOVE" y sigue a los lanzamientos previos "RING THE ALARM, pt.1, pt.2, pt. 3" y "CONSTANT PART 1 & 2". Masters of The Sun es el primer álbum de estudio del grupo en ocho años, después de su álbum, récord en ventas en 2010 The Beginning.

Una canción para nuestro tiempo, "BIG LOVE" aborda temas de violencia armada, brutalidad policial, desconexión de redes sociales, relaciones raciales en Estados Unidos, el aumento de la derecha alternativa y la actual incertidumbre política, mientras le recuerda al mundo la importancia y el poder de amor y esperanza.

Escrita por Black Eyed Peas y producida por will.i.am, la canción es un sucesor espiritual del exitoso éxito global multi-platino del grupo "Where Is The Love?" y sigue una cadena de canciones políticamente cargadas. "BIG LOVE" continúa este movimiento con una campaña de registro de votantes y hace un llamado a la acción en temas como la reforma de armas y la inmigración. Las ganancias de la canción irán a March for Our Lives, el movimiento estudiantil-activista dedicado a acabar con la epidemia masiva de tiroteos y la fundación Families Belong Together, liderando la lucha contra la cruel política de separación familiar de la Administración Trump.

Junto con nueva música y con más de 20 años de experiencia impulsando fronteras creativas y de colaboración en género con contenidos visuales y digitales, a principios de este año, Black Eyed Peas entró en el mundo de la edición impresa al lanzar su primera novela gráfica, Masters of the Sun: The Zombie Chronicles, distribuido por los emblemáticos editores de cómics Marvel Comics. La novela se basa en una idea original de will.i.am, y está acompañada por una aplicación de realidad aumentada.

Black Eyed Peas también presentarán 'The Masters of the Sun Tour'. La gira marca el regreso del grupo por primera vez en ocho años. Comenzará el 27 de octubre en Londres y se prolongará hasta el 18 de noviembre en Dusseldorf, Alemania.