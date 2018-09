The Weeknd y Daft Punk: acusados de plagio con su éxito 'Starboy'

El cantante The Weeknd y los afamados productores del último disco de este, el dúo de electrónica Daft Punk, han sido demandados por la también artista Yasminah (una de las figuras más destacadas del circuito del R&B independiente en Estados Unidos) a cuenta del supuesto plagio en que estos habrían incurrido con la publicación, en 2016, del tema 'Starboy', una copia, a juicio de esta, de su tema de 1999 'Hooyo'.

Ha sido el portal de noticias TMZ el que ha sacado a relucir la disputa legal tras hacerse con varios documentos facilitados por el equipo legal de la intérprete al tribunal que ya estudia el caso, el cual tendrá que decidir en las próximas semanas si admite a trámite la demanda o la desestima.

De esos mismos informes se desprende que la poetista de origen somalí ya emprendió acciones legales contra Abel Tesfaye (nombre real del músico canadiense) y los coautores de 'Starboy' en algún momento del pasado reciente, aunque en esa ocasión el juez de turno rechazó con rotundidad sus alegatos y, por tanto, descartó la posibilidad de que pudiera recibir una indemnización al respecto.

Ese revés que le dio la justicia no parece haber sido impedimento para que Yasminah (junto con los productores de 'Hooyo') haya vuelto ahora a la carga con un segundo intento de recibir una compensación, la cual se cifra (de acuerdo con los documentos mencionados) en cinco millones de dólares. Según su testimonio, reforzado supuestamente por el análisis de varios músicos independientes, The Weeknd y Daft Punk no solo habrían calcado ciertos 'ganchos' de la melodía de su tema, sino también el tempo y el ritmo de la percursión.