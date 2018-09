Noah Cyrus vende una botellita con sus lágrimas por 12.000 dólares

En apenas unos días la cantante Noah Cyrus estrenará su primer trabajo musical, el EP que ha titulado 'Good Cry', y como cualquier artista perteneciente a la generación que ha crecido en el apogeo de las redes sociales, conoce muy bien la importancia de contar con un merchandising original e impactante con el que destacarse por encima del resto de jóvenes estrellas del pop.

La hermanísima de Miley Cyrus ha unido fuerzas con la empresa Pizzaslime para crear una colección de ropa y accesorios que incluirá prendas adornadas con la cara de su padre, el cantante country Billy Ray Cyrus, y con eslóganes que rezan "Perdón por ser un perdedor" o "Noah Cyrus es lo peor". Entre todos los productos que planea sacar a la venta para deleite de sus fans, destaca uno muy especial: una botellita que, según su descripción, contiene aproximadamente doce lágrimas derramadas por la intérprete "como resultado de la tristeza". Este artículo estará disponible durante solo 48 horas por 12.000 dólares y únicamente pueden adquirirse diez unidades en cada compra.

Ver esta publicación en Instagram crushed </3 Una publicación compartida por NC (@noahcyrus) el 17 de Sep de 2018 a las 10:42 PDT

La descripción del producto incluye una advertencia que desaconseja su consumo por parte de humanos: "Por norma general son muy saladas y sería jodi**mente raro beberse las lágrimas de otra persona".

Aunque por el momento no ha trascendido cómo se las ha arreglado la joven para generar la cantidad de llanto necesario para comercializarlo, lo cierto es que en las últimas semanas no le han faltado motivos para derramar lágrimas a raíz de su polémica ruptura con el rapero Lil Xan, que les acusó tanto a ella como a la discográfica que comparten de 'orquestar' su romance para aumentar las ventas de la colaboración que realizaron juntos, 'Live or Die'. Por su parte, Noah ha preferido volcar su frustración (o sus ansias de venganza, aún está por ver) en algunos de los temas de su disco.

"Cada canción me ha salido del corazón, sobre esa relación y sobre cómo me sentía yo", ha adelantado ella en declaraciones al portal ET Online.