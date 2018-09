Las noticias de la música las encuentras en #LOS40ONESHOT

Hoy es el lanzamiento de “When Bad Goes Good” el nuevo álbum póstumo de Chris Cornell que incluye temas inéditos del ya fallecido artista. The Black Eyed Peas estrenó su nuevo videoclip “Big Love” que ya cuenta con más de 40 mil reproducciones. Daft Punk y The Weeknd fueron acusados de plagio por parte de “Yasminah” debido a su tema “Starboy”.