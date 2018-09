Ser el novio de Ariana Grande conlleva ciertos riesgos

Pese a la evidente felicidad y complicidad que irradian en las pocas ocasiones en que se dejan ver juntos en público, lo cierto es que los primeros meses del compromiso de Ariana Grande y Pete Davidson no han estado exentos de dificultades. En un primer momento, el hecho de que ella rehiciera su vida sentimental con relativa rapidez tras anunciar el final de su noviazgo con el fallecido Mac Miller dio pie a que recibiera bastantes críticas por parte de aquellos que se creían con derecho a juzgar sus decisiones personales, y la muerte de su antiguo novio a consecuencia de una sobredosis no hizo más que complicar la ya de por sí delicada situación en que se encontraba la estrella del pop.

Su actual pareja, por su parte, tomó la decisión de borrar todo el contenido de sus redes sociales y reducir casi al mínimo su actividad en las mismas en vista de que la esfera virtual no veía precisamente con buenos ojos su relación, pero la cruda realidad es que ese 'odio' va más allá de comentarios hirientes o faltas de respeto, ya que él ha llegado a temer por su propia seguridad.

"¡Recibí amenazas de muerte!", ha recordado aún con incredulidad el cómico de 'Saturday Night Live' durante una entrevista radiofónica al programa 'The Howard Stern Show' de la emisora SiriusXM. "Había alguien que quería pegarme un tiro en la cara porque ella era 'demasiado guapa'. ¿Sabes la locura que resulta escuchar algo así? No me lo podía creer... por lo visto soy tan feo que a la gente le entran ganas de dispararme".

En realidad, Pete es el primer sorprendido ante su buena suerte al considerar que su futura esposa podría aspirar a alguien mejor que él, en sus propias palabras, y así se lo hizo saber antes de que iniciaran su historia de amor.

"Antes de que empezáramos a salir, recopilé a todos los chicos guapos que pude encontrar en internet y le dije: '¿Estás segura? Aquí hay un tipo que solía formar parte de One Direction. ¿No le prefieres?'. Pasé lista a todos", ha bromeado.

Mientras él se sinceraba acerca de su romance con Ariana como mejor sabe hacerlo, tratando temas muy serios en clave de humor, ella siguió de cerca su entrevista a través de la televisión, tal y como mostró en la sección Stories de su Instagram.