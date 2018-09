Pharrell Williams lanza su álbum “In my Mind” en vinilo. Emily Warren habló del éxito de su nuevo álbum y de su nuevo vídeo junto a The Chainsmokers “Side Effects” que ya cuenta con más de 60 mil reproducciones. Childish Gambino pospuso “This is America Tour” debido a la rotura de un pie que sufrió este domingo en la noche.