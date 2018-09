Will Smith rompe las redes sociales con su nueva hazaña

Por motivo de su cincuenta años Will Smith sufrió una especie de 'crisis existencial', aunque la suya no le llevó a caer en los tópicos habituales, como comprarse un llamativo deportivo -que ya tiene- o buscar una pareja sentimental con la mitad de su edad. En su lugar, tras el fallecimiento de su padre el actor se ha propuesto disfrutar a fondo cada día de una 'forma más libre', empezando por la manera en que ha elegido celebrar su medio siglo de vida.

Tal y como había adelantado, la estrella de Hollywood ha conmemorado un día tan especial haciendo puenting desde un helicóptero sobre el Gran Cañón y el proceso completo ha sido retransmitido a través de su canal de YouTube.

La grabación comienza con Will, nervioso, preparándose para el salto mientras el aparato sobrevuela el cañón con él subido al tren de aterrizaje. En su defensa, pese a la tensión, cuando llega el momento y recibe luz verde del equipo, no ha necesitado más que un pequeño empujoncito para dejarse caer de espaldas al vacío mientras su familia, incluida su esposa Jada y su hijos Jaden y Willow le observaban atentos desde el borde del precipicio.

Tras rebotar varias veces en el aire, se puede escuchar a Will repitiendo una y otra vez: 'Oh, dios mío'. Cuando por fin ha recuperado la compostura, ya ha sido capaz de admirar las impresionantes vistas de las que podía disfrutar suspendido a cientos de metros del suelo: "Creo que esta es una de las cosas más bonitas que he visto nunca", ha afirmado a través del micrófono que llevaba incorporado a su arnés al mismo tiempo que lanzaba besos a la audiencia.