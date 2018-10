Cardi B recluta al ex de Nicki Minaj para su siguiente sencillo

La enemistad de Cardi B y Nicki Minaj va más allá de enfrentamientos directos como el que protagonizaron el pasado 7 de septiembre en una fiesta organizada por la revista Harper's Bazaar en la Semana de la Moda de Nueva York; en realidad se ha construido principalmente a base de desaires y puñaladas traperas a lo largo de los últimos meses.

Uno de los mejores ejemplos de esa guerra sin cuartel que mantienen lo ofreció la propia Nicki al revelar el pasado agosto en su programa de radio para la emisora Beats One de Apple que su rival había ordenado que agredieran a dos camareras (las mismas a las que su equipo atacó supuestamente en un club de stripteas) al sospechar que una de ellas se había acostado con su marido.

Ahora Cardi habría querido devolverle el golpe por desvelar las intimidades de su vida conyugal reclutando la ayuda de Meek Mill, exnovio de Nicki, de cara a su próximo sencillo.

La ruptura de la intérprete de 'Anaconda' y el rapero no se produjo en términos precisamente cordiales y desde entonces han cruzado graves reproches a través de la esfera virtual: ella ha insinuado varias veces que le fue infiel con otras mujeres y le ha acusado de tratar de dañar su reputación como profesional dejando entrever que había sido él quien compuso algunas de sus letras más populares, ante lo que Meek sostiene que el fracaso de su relación fue culpa de ambos, aunque las agresiones que afirma haber sufrido a manos de la artista también habrían contribuido a deteriorar su historia de amor.

Ver esta publicación en Instagram Together forever💞 Una publicación compartida por Meek Mill& Nicki Minaj (@meekmillnicki) el 9 de May de 2016 a las 9:26 PDT

En vista de ese historial, lo más probable es que a Nicki no le haga ninguna gracia la perspectiva de ver a su ex y a su enemiga reunidos en una colaboración. Por el momento no ha trascendido ni la temática ni si el sencillo se lanzará en solitario o como parte del próximo álbum de Meek.