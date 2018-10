Jennifer Lopez se despide de su exitosa residencia en Las Vegas

La cantante Jennifer Lopez no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para rememorar con su legión de seguidores algunos de los momentos más especiales del último concierto de su exitosa residencia en Las Vegas, el espectáculo 'All I Have' que bajó definitivamente el telón este fin de semana tras tres años consecutivos en la ciudad del juego y 100 millones de dólares recaudados en taquilla.



Además de dar las gracias a sus bailarines, músicos, técnicos y, en general, a todo el personal que ha trabajado con ella en una de los proyectos más rentables y satisfactorios de su carrera musical, la diva del Bronx no se ha olvidado de hacer una cariñosa mención a su chico, el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, para resaltar el apoyo incondicional que siempre le ha brindado al respecto y, también, en la última y emotiva función del pasado sábado.