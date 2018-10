¿Por qué terminaron Ariana Grande y Pete Davison?

Ariana Grande y Pete Davison habrían terminado su relación este domingo. Así lo reporta el portal TMZ. Según fuentes cercanas al medio, la pareja llegó a un mutuo acuerdo y sabían que no era el momento para estar juntos.

¿Por qué terminaron? Personas cercanas a la cantante aseguraron que la muerte de Mac Miller pudo ser la razón. Ariana se encontraba pasando unos días terribles a raíz de esto, así lo evidenciaba su Twitter, donde mostró que su situación emocional no era la mejor.

"¿Puedo tener un día bueno, solo uno por favor?", "estoy tan cansada por favor", "todo estará bien", son algunos de los mensajes que ha escrito la cantante.

Debido a que la relación entre el comediante y la intérprete de 'No Tears Left To Cry' finalizó buenos terminos, según TMZ, la pareja no descarta volver en el futuro.