Noticias de la música en #LOS40ONESHOT

Paul McCartney lanzó el vídeo “Come On To Me” en tres partes diferentes, cada uno con un personaje diferente, la combinación de estos forman la versión oficial. Arctic Monkeys anuncian la preparación de un nuevo single y el lanzamiento de su documental de su último álbum “Tranquility Base Hotel & Casino". Maroon 5 lanzó una nueva versión de la canción “Girls Like You” junto a Cardi B, el vídeo ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube.