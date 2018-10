Britney Spears regresa a Las Vegas

Parece que la sorpresa se ha estropeado... La cantante Britney Spears ya había anunciado a sus fans que había dado una noticia muy especial a su paso por el programa de Ellen DeGeneres la semana pasada, aunque ellos tendrían que esperar hasta hoy jueves para conocer de qué se trataba exactamente. Sin embargo, el portal Entertainment Tonight se ha adelantado revelando que la intérprete regresará a Las Vegas con una nueva residencia que arrancará en 2019 en el teatro del nuevo Park MGM Resort.

Se espera que la princesa del pop haga oficialmente el anuncio esta misma noche en el marco de una gala celebrada en el T-Mobile Arena de la ciudad, con la que la organización benéfica GLAAD, la cual lleva décadas luchando por los derechos de la comunidad homosexual y transexual, entregará sus prestigiosos premios anuales.

Britney se subirá de nuevo a los escenarios de la ciudad del pecado sin apenas tiempo para descansar: su exitosa residencia 'Piece of Me' llegó a su fin la pasada Nochevieja tras cuatro años en cartel en el auditorio The AXIS en el casino y resort Planet Hollywood, pero en lugar de tomarse unas vacaciones la artista se zambulló de lleno en una gira para llevar ese mismo espectáculo a otras partes de Norteamérica y a Europa.

Según los rumores que recoge el Daily Mail, su nuevo contrato convierte a Britney en la estrella mejor pagada de Las Vegas (por encima incluso de Céline Dion, una de las habituales de la ciudad durante los últimos ocho años) gracias a los 507.000 dólares por show que se embolsaría.

Ante esta nueva información, la petición del exmarido de la intérprete en la que solicitaba que se aumentara la paga en concepto de manutención que él percibe por sus dos hijos en común (Sean Preston (13) y Jayden (12)) cobra más sentido. En septiembre Kevin Federline consiguió que Britney accediera a sus deseos a regañadientes después de que él afirmara que necesitaba más dinero para ofrecer a sus retoños el mismo estilo de vida del que disfrutan junto a su famosa madre, alegando que las finanzas de ella habían mejorado notablemente en los últimos tiempos.