LOS40ONESHOT con las últimas noticias de la música

Se canceló el lanzamiento de la nueva canción de Cardi B, debido a supuestos insultos que la cantante le decía a su rival Nicki Minaj. Jennifer López y Bad Bunny están creando un nueva canción juntos, según declaraciones de la artista. The 1975 lanzan "It's Not Living” el quinto single de su nuevo album que estará disponible el próximo 30 de noviembre.