Martin Garrix nuevamente nombrado DJ #1 del mundo

Y no es para menos, teniendo en cuenta además que cada presentación de Martin Garrix es contundente, increíble e inolvidable, su puesta en escena supera todo tipo de expectativa dentro de la industria electrónica, ya que además de encender y contagiar al público con sus exitosos tracks, se involucra con todo un show de luces, visuales y láseres, puestos estratégicamente en momentos clave del show.

Nuestro país será testigo durante los próximos 10 y 11 de noviembre en las ciudades de Bogotá y Medellín, siendo esta la primera vez que hace un tour en nuestro país para brindar espectáculos exclusivos a su cargo, asegurando noches explosivas, llenas de luces, efectos visuales, buena vibra y cargadas con los más grandes sets que caracterizan a este productor, aquellos con los que el público ha llegado al límite en festivales de talla mundial como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella.

Sin duda Martin Garrix está pasando por el mejor momento de su carrera, no solo por el posicionamiento en la industria, sino además por el nivel de producción y lanzamiento de tracks que ha tenido incluso durante la última semana, entregando cinco temas inneditos, el último de ellos “Waiting for tomorrow”, en colaboración con Pierce Fulton y el cantante de Linkin Park, Mike Shinoda.

En su portafolio figuran grandes colaboraciones con artistas como David Guetta, Dua Lipa, Bebe Rexa y Usher. Temas como “In The Name Of Love”, “There For You”, “Scared To Be Lonely” y por supuesto “Animals”, son ícono de la música electrónica y referentes de la escena en general, lo cual atrae nuevas generaciones, hace que estas se fijen en la cultura de los beats y logra que los jóvenes depositen en ella y en la industria, todo su interés.

Quedan pocos días para asegurar la entrada al concierto del año, un evento que en pocos días hará Sold Out. Para asegurar entradas ingresa a Colboletos o escribe por whatsapp al número 3023035393.