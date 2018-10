Los Polinesios y RedOne presentan al mundo 'Festival'

Los Polinesios son los creadores de contenido más importantes de Hispanoamérica y se han caracterizado por estar siempre a la vanguardia, además de estar en una constante búsqueda de tener una gran cercanía con su público; dando un giro completamente nuevo, Los Polinesios presentan su introducción al mundo de la música, “Festival” canción con la que buscan innovar y satisfacer a los millones de sus seguidores y extenderse a nuevas audiencias con un éxito musical mundial.

Para dar este paso importante, Los Polinesios decidieron hacerlo a lo grande, RedOne fue el encargado de producir “Festival”, además de participar con su voz en el lanzamiento musical del trío de celebridades digitales.

“Festival” fue grabada dentro del estudio de RedOne, localizado en Marruecos. En dicha producción la exitosa dupla generó una increíble química musical, teniendo como resultado una canción que transmite diversión y sensaciones positivas. Todo lo que Los Polinesios buscaban comunicar al momento de escucharse.

Para acompañar una gran canción, Los Polinesios grabaron un video musical para la plataforma que los vio nacer; dicho vídeo fue grabado el pasado mes de septiembre en la Ciudad de México.

Con más de 1 billón de views mensuales en la plataforma de Youtube y con un crecimiento constante en sus redes sociales -46 millones de suscriptores distribuidos en 5 canales de Youtube y más de 60 millones de seguidores en las redes sociales- Los Polinesios han obtenido múltiples premios entre los que destacan, 5 MIAW (MTV Millennial Awards) y 5 Nickelodeon Kids Choice Awards; además, tienen el Récord Mundial de 3 Canales de Youtube con Más de 10 Millones de Suscriptores cada uno y han logrado ser uno de los Embajadores Globales de la campaña #HeForShe.

Por otra parte, RedOne ha creado los éxitos más importantes a nivel global de artistas internacionales como Lady Gaga, (“Poker Face” “Bad Romance”), Enrique Iglesias (“I Like It”), Jennifer López (“On the floor”, “Dance Again”) y Nicky Minaj (“Starships” y “Pound The Alarm”) entre otros reconocidos cantantes. Recientemente RedOne ha lanzado su carrera como solista con gran éxito. Su última canción, “Boom Boom” cuenta ya con más de 150 millones de reproducciones en Youtube.

Con esta nueva colaboración, dos titanes del entretenimiento marcarán una unión sinigual que romperá las barreras de dos mundos, demostrando que las barreras del lenguaje y del público no existen al momento de divertir a las audiencias.

“Festival” ya se encuentra disponible en todas las plataformas y tiendas digitales como: Spotify, iTunes Store, Apple Music y Google Play.