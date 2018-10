Britney Spears celebra el 20 aniversario de 'Baby One More Time'

Hace veinte años el videoclip del primer sencillo de una joven de 16 años prácticamente desconocida veía la luz y marcaba un antes y un después en la historia de la música pop. Esa canción titulada 'Baby One More Time' se convirtió en un número uno y el vídeo que la acompañaba, ambientado en los pasillos de un instituto con un sinfín de uniformes y camisetas ombligueras, influyó en el vestuario de millones de adolescentes de todo el mundo.

Sobra decir que esa adolescente americana era nada más y nada menos que Britney Spears, una de las artistas más famosas y prolíficas de su generación a pesar de que su carrera ha pasado por un sinfín de altibajos con bodas exprés, divorcios millonarios e ingresos en rehabilitación incluidos. Sin olvidar aquella infame ocasión en que decidió raparse su melena rubia.

Ver esta publicación en Instagram 👒👄👒 📷: @fiacuzziphotography Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 13 de Sep de 2018 a las 12:06 PDT

Sin embargo, Britney ha sabido reinventarse y volver a la primera línea de actualidad en tan competitiva industria, más recientemente gracias a su exitosa residencia en Las Vegas que retomará el año que viene, algo de lo que sabe que jamás podría haber hecho sin su entregada base de fans, a quienes ha querido recordar este 23 de octubre para mostrarles su más sincero agradecimiento.

"Resulta muy difícil expresar con palabras lo que un día como hoy significa para mí... Veinte años atrás el mundo escuchó por primera vez mi música. Desde entonces han sucedido muchas cosas... pero lo que realmente quería decir es gracias, a todos mis maravillosos fans que han estado ahí para mí desde el primer día. Vuestro apoyo a lo largo de los años ha significado un mundo para mí. Os quiero a todos", ha escrito la princesa indiscutible del pop, que se tomó incluso el tiempo para responder a algunos de los comentarios cargados de cariño que dejaron sus admiradores en la publicación.

El pasado verano, cuando le recordaron que en breve sería el vigésimo aniversario de 'Baby One More Time', la intérprete reconocía que no sabía dónde habían ido a parar esas dos décadas -"Es todo un borrón", admitía-, al mismo tiempo que comentaba asombrada lo bien que había resistido el paso del tiempo el mensaje de la canción.

"Se debe a que gira en torno a ese estrés que todos experimentamos cuando somos adolescentes. Yo tenía claro que era maravillosa, era diferente y me encantaba, pero no creo que se pudiera anticipar cómo iba a ser recibido el sencillo", explicaba acerca de ese éxito que en aquel momento nadie podía prever.