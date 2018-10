Esta son las mejores aplicaciones para este Halloween

¿Te da flojera conseguir un disfraz de Halloween para ir a la misma fiesta de todos los años? A veces, no queremos andar de sociales y eso no tiene nada de malo. Lo que no se perdona es desentenderse del espíritu de Halloween. Por eso, te traemos todo lo que necesitas para disfrutar de la Noche de Brujas desde la comodidad de tu sillón. ¿Las películas de terror japonesas y la saga de El Aro no te espantan en lo más mínimo? Echa un vistazo a nuestra selección de apps de Halloween, clasificadas en tres niveles de terror. Te retamos a dormir con la luz apagada después de probarlas.

Acurrúcate en el sillón con tu iPhone XS o iPad, asegúrate de que haya alguien cerca para hacerte compañía y enfréntate a tus temores. Eso sí, intenta contener los gritos; no queremos que pases vergüenzas.